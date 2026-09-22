İzmir Valisi Elban, açılışta 'Bize bir şey olmaz' anlayışının sorun olduğunu söyledi - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban, açılışta 'Bize bir şey olmaz' anlayışının sorun olduğunu söyledi

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İzmir Valisi Elban, açılışta \'Bize bir şey olmaz\' anlayışının sorun olduğunu söyledi
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İzmir Ekonomi Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı açılışında Vali Süleyman Elban, öğrencilere afet yönetimini anlattı. Elban, Türkiye'nin müdahale ve toparlanmada deneyim kazandığını, ancak hazırlıkta 'Bize bir şey olmaz' anlayışının sorun olduğunu söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin 2026-2027 akademik yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonundaki törene katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencilere üniversite yıllarını dolu dolu yaşamaları, kendilerini farklı alanlarda geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere "afet ve afet yönetimi" konusunda bilgiler veren Elban, afetlerin üç aşamada ele alınması gerektiğini, bunların afet öncesi, afet sırası ve sonrası olarak sıraladı. Vali Elban, Türkiye'nin afet sırasında hızlı müdahale ve afet sonrasında toparlanma konusunda önemli deneyim kazandığını, ancak afetlere hazırlık konusunda "Bize bir şey olmaz" anlayışının önemli bir sorun olduğunu dile getirdi.

- "Yeni nesil için gelecek, yalnızca iyi bir işe sahip olmak değil"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener de gençlerin artık sadece "Hangi mesleği seçmeliyim?" diye düşünmediğine dikkati çekerek, "Yeni nesil için gelecek, yalnızca iyi bir işe sahip olmak değil. Özgürce üretebilmek, teknolojiye yön verebilmek, dünyaya açılabilmek, yaptığı işte anlam bulmak ve kendi yolunu çizebilmek demek." dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise akademik yıl başlangıçlarının değişen dünya karşısında insanın yerini yeniden düşünme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Bu çağdaki dönüşümün, kurumların yapılarını olduğu kadar amaçlarını ve sorumluluklarını da yeniden tanımladığını belirten Abacıoğlu, "Bu nedenle kim olduğumuzu, görevlerimizi ve geleceğin kurulmasına nasıl katkı sunacağımızı yeniden değerlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Törene akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.???????

Kaynak: AA
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