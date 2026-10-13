İzmir Valisi Elban, AFAD stantlarını gezdi, afet hazırlığı çağrısında bulundu - Son Dakika
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İzmir Valisi Elban, AFAD stantlarını gezdi, afet hazırlığı çağrısında bulundu

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Konak Meydanı'nda AFAD koordinasyonunda kurulan stantları gezdi. Etkinliğe 17 akredite ekip ve 137 personel katıldı; Elban, afetlere hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

İZMİR Valisi Süleyman Elban, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte stantları gezdi. Vali Elban, "Önemli konu, afet gelmeden hazırlıklı olmak. Hem psikolojik hem de fiziki olarak kendimizi afetlere hazır hissetmek durumundayız. Hazırlıklarımızın da tam olması lazım. Allah korusun bir afet durumunda hem kamu hem de sivil bu konuda çalışacak arama kurtarma ekiplerinin de ne derece hazırlıklı ne derece yetkin olduklarını da görmelerini istiyoruz" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda Konak Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret etti. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, güvenli yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması ve risk azaltma kültürünün toplumun farklı kesimlerinde güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe, AFAD İl Müdürlüğü ve akredite 17 ekip katıldı. Vali Elban'a, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti. Toplam 137 personelin katıldığı etkinlikte; afetlere hazırlık ve müdahalede kullanılan çeşitli ekipman ve malzemeler sergilendi. Vatandaşlara afet risklerinin azaltılması konusunda bilgilendirme yapıldı, afiş ve broşürler dağıtılarak toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

'HER SANİYE AFETE MARUZ KALABİLİRİZ'

Stantları gezen Vali Elban, "Bugün dolayısıyla 81 ilimizde farklı etkinlikler yapılıyor. Biz de ilimizde gönüllü kuruluş ve STK'larımızın akredite olmuş ekipleriyle farkındalık oluşturduk. Her saniye afete maruz kalabiliriz. Önemli konu, afet gelmeden hazırlıklı olmak. Hem psikolojik hem de fiziki olarak kendimizi afetlere hazır hissetmek durumundayız. Hazırlıklarımızın da tam olması lazım. Allah korusun bir afet durumunda hem kamu hem de sivil bu konuda çalışacak arama kurtarma ekiplerinin de ne derece hazırlıklı ne derece yetkin olduklarını da görmelerini istiyoruz. Tüm İzmirli hemşehrilerimizi de bu alanda yapılan çalışmaları görmeye ve kendilerini de olası bir afetle ilgili hem psikolojik olarak hem de fiziki olarak hazır olmaya ve bu tür yapılan çalışmalara da destek olup, resmi hem de sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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