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İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Elban, basının demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, basının doğru ve tarafsız bilgilendirme misyonuyla toplumun en önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı. Elban, basının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve güçlü Türkiye'nin inşasında basının katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
10.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:26
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İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, kamuoyu oluşturarak, doğru ve tarafsız bilgilendirme misyonuyla, çoğulcu ve katılımcı bir toplumun en önemli araçlarından biri olduğunu belirtti.

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ardından 4. güç olarak kabul edilen basının, gücünü toplumdan alırken, yasalara ve meslek ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışının yanı sıra devletin ve toplumun çıkarlarını önceleyen yaklaşımla ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini aktaran Elban, mesajında şunları kaydetti:

"Basın organları, toplumun doğru ve hızlı haber alma ihtiyacını giderme, kurumlar ve toplum arasındaki bilgi akışını sağlama gibi temel fonksiyonları yanında, kamuoyunu eğitme ve bilgilendirme noktasında da oldukça önemli bir araçtır. Tüm bu özellikleriyle, güçlü Türkiye'nin inşasında katkılarına mutlak ihtiyaç duyduğumuz basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meşakkatli görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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