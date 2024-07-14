İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 15 Temmuz mesajı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da milletin iradesi ve geleceğine hain darbe girişimiyle kast ettiğini hatırlattı.

FETÖ'nün, egemenliğini canı pahasına korumak isteyen sivilleri hedef aldığını belirten Elban, "Yurdumuzun dört bir yanında çığ gibi büyüyen ve ihanet örgütünün hesap edemediği bir büyük direnç, felakete sürüklenmemize sebep olabilecek bir girişimi canlar pahasına da olsa bertaraf etmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Elban, Türk milletinin hain darbe girişiminde vatana ve millete olan bağlılığını bir kere daha gösterdiğini, kararlı ve dik duruşlarıyla tarihe adını yazdığını da kaydetti.

15 Temmuz'daki kahramanlığı ve milletin ihanete verdiği cevabı gelecek nesillere aktarmanın milli bir sorumluluk olduğuna değinen Elban, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki ülkemizin bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacak, tüm hain odaklara karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Güçlü Türkiye ideali doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğimiz medeniyet yürüyüşümüze ise kararlılıkla devam edeceğiz."