İzmir Valisi Süleyman Elban, oy kullanmak için sandık başına gitti

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Elban, oy verme işlemini Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1338 numaralı sandıkta gerçekleştirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kent genelinde seçimlerin olgun ve güzel bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Elban, seçimin huzur içinde geçmesi, vatandaşların iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün il genelinde 3 milyon 459 bin 970 vatandaşımız, 10 bin 721 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerin güvenle yürütülmesi için toplam 16 bin 277 güvenlik görevlimiz, 1688 araçla görev alıyor. Şu ana kadar olumsuz bir olay yaşanmadı. İlimiz genelinde seçimler gayet olgun bir havada ve mevsimin güzelliğiyle birlikte, güzel bir ortamda gerçekleşiyor."

Elban, okula oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çekildi.