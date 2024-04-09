İzmir Valisi Süleyman Elban, Ramazan Bayramı'nın insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini diledi.
Elban, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında çeşitli ibadetlerle geçirilen ramazan ayının sonuna gelindiğini, bayrama ulaşmanın sevincinin, heyecanının yaşandığını belirtti.
Bayramların kırgınlık, küskünlük, kin ve nefretin terk edildiği, toplumun her kesiminin kucaklandığı müstesna günler olduğunu kaydeden Elban, manevi temizliği ve sabrı geliştirmeyi sağlayan ramazan ayı boyunca, kardeşliğin ve dostluğun sıcaklığının hissedildiğini, birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini, rahmet ve bereketin kuşanıldığını dile getirdi.
Elban, bayramlarda da ihtiyaç sahiplerini ihmal etmemek gerektiğini belirterek, "Başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
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