İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u yakalanırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

06.06.2024 08:57
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İZMİR ve Balıkesir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'unun yakalandığı, 2 firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' kullanan ve 'ByLock' içeriklerinde isimleri geçen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir ve Balıkesir'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olduğu ve yakalanma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir ve Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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