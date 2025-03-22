İzmir ve İraklio Arasında Kültürel Bağlar Güçleniyor - Son Dakika
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İzmir ve İraklio Arasında Kültürel Bağlar Güçleniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın İraklio Belediye Başkanı Nikolaos Babalos'u makamında ağırladı. İki şehir arasındaki tarihsel ve kültürel bağların önemine vurgu yapıldı ve kardeş şehir olma teklifi gündeme geldi.

22.03.2025 16:37  Güncelleme: 18:37
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yunanistan'ın Attika bölgesinin İraklio Belediye Başkanı Nikolaos Babalos'u makamında ağırladı. Kökleri Çeşme Alaçatı'ya dayanan Babalos, aile geçmişiyle ilgili bilgi edinmek için Başkan Tugay'dan destek istedi. Yardımcı olacaklarını ifade eden Tugay, İraklio ve İzmir arasındaki ilişkileri geliştirmek için de üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Yunanistan'ın Attika bölgesinde bulunan İraklio Belediye Başkanı Nikolaos Babalos, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Yunanistan ile her temasında iki ülke arasındaki yakınlığı hissettiğini belirterek "Aynı bölgede birbirine çok benzeyen bir kültürü yaşıyor olmamız da bunun doğal bir sonucu. İzmir, tarih boyunca Türklerin ve Rum kökenli insanların komşu ve dost olarak yaşadığı bir şehir olmuştur. O günlerden bugünlere aktarılan bu kültür, hala hissediliyor. Bizim için çok önemli olan bir diğer konu ise Atatürk'ün Selanik'te doğmuş olması. Komşumuzla dostluk ve yakınlık kurmak, her zaman arzu ettiğimiz bir şeydir. İraklio'nun dostluğu bu yüzden bizim için büyük önem taşıyor. İlişkimizi geliştirmek için üzerime düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırım" diye konuştu.

Babalos: "Kardeş şehir olalım"

İraklio Belediye Başkanı Nikolaos Babalos ise babaannesi ve dedesinin Alaçatılı olduğunu belirterek "Çocukluğumda bana hep burayı anlatırlardı. Bugüne kadar İzmir'e gelme fırsatım olmamıştı, ilk defa geliyorum" dedi. Babalos, 1920'li yıllarda Alaçatı'da yaşayan atalarının arşiv kaynaklarına erişebilmek için destek istedi. Başkan Tugay ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ile görüşeceğini ve gerekli araştırmaların yapılması konusunda destek vereceğini ifade etti. İki şehrin kültürel ve tarihsel açıdan pek çok ortak yönü olduğunu belirten Babalos, "Yakın olmamızın büyük önemi olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca, resmi olarak sizlere kardeş kent teklifi de göndereceğim" dedi.

"Türk halkı için en iyisini diliyorum"

Türkiye'deki siyasi sürece de değinen Babalos, "Sizin için olumlu gelişmeler diliyorum. Hem İstanbul hem de genel olarak Türk halkı için en iyisini diliyorum. Türkiye'nin geleceği kesinlikle Batı'da" dedi. Tugay ise "İnsanlarımızın geçmişten gelen kültürel zenginlikleri, demokrasiyi inşa edeceğimiz en sağlam ve özel temeli oluşturuyor. Bu temeli koruyup güçlendirebilmek için dostluklarımızı da artırmamız büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir ve İraklio Arasında Kültürel Bağlar Güçleniyor - Son Dakika

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