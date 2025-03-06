İzmir ve İstanbul Belediyeleri Yenileme ve İş Birliği Projesi Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir ve İstanbul Belediyeleri Yenileme ve İş Birliği Projesi Başlatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında riskli yapıların yenilenmesi, kültürel miras, afet yönetimi ve çevre çalışmaları gibi alanlarda iş birliği modeli kuruluyor. İlk somut adım, 8 Mart'ta imza töreniyle atılacak.

06.03.2025 10:41  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında riskli yapıların yenilenmesi, kültürel mirasın canlandırılması, afet yönetimi, yeşil alan çalışmaları, su ve kanalizasyon altyapısının yanı sıra misyon kent çalışmaları alanında örnek bir iş birliği modeli kuruluyor. İki kentin belediye başkanları Cemil Tugay ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya gelerek üzerinde mutabık kaldığı deneyim paylaşımı ve proje ortaklığının ilk adımı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlama iştirakleri arasında 8 Mart Cumartesi yapılacak imza töreni ile atılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi güçlü bir iş birliğine imza atıyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ege Şehir Planlama ile riskli yapıların yenilenmesi, İzBB Miras ile kültürel mirasın canlandırılması, AKOM ile afet yönetimi, Ağaç AŞ ile yeşil alan çalışmaları, İZSU ile su ve kanalizasyon altyapısı, Çevre Koruma Dairesi ile misyon kent çalışmaları alanlarında bilgi, deneyim paylaşımı ve proje ortaklığı kuracağız" dedi.

İlk adım cumartesi günü atılıyor

İki büyükşehir belediyesinin tarihi bir nitelik taşıyan işbirliği modelinin ilk somut uygulaması ise riskli yapıların yenilenmesi alanında olacak. 8 Mart Cumartesi günü iki başkanın katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Egeşehir Planlama iştirakleri arasında imza töreni yapılacak.

İzmir'deki eski ve riskli yapıların, depreme dayanıklı, güvenli ve çevre dostu yapılara dönüştürülmesini amaçlayan İzmir Yenileniyor Platformu İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ'nin katkılarıyla desteklenecek. Platform, olası bir İzmir Depremi'ne karşı dayanıksız olduğu düşünülen yapıların yenilenmesi sürecinde rehberlik ve bilgi sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ AŞ ve EGEŞEHİR AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen platform, yapı sahiplerine şeffaf, güvenilir ve erişilebilir bir dönüşüm süreci sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Miras, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve İstanbul Belediyeleri Yenileme ve İş Birliği Projesi Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:19:38. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir ve İstanbul Belediyeleri Yenileme ve İş Birliği Projesi Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.