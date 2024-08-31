İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Arasında Ortak Teknoloji Projeleri İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Arasında Ortak Teknoloji Projeleri İçin Protokol İmzalandı

İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Arasında Ortak Teknoloji Projeleri İçin Protokol İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesi amacıyla protokol imzalandı. İki belediye başkanı, İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki törende bir araya geldi ve işbirliğinin önemini vurguladı.

31.08.2024 19:46
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesi amacıyla protokol imzalandı.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı içindeki İnovasyon ve Teknoloji Standı'nda düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji şirketleri arasında ortak teknoloji projeleri üretilmesini hedeflediklerini belirten Ekrem İmamoğlu, iki kent arasında çok etkili bir dönemi var etmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Cemil Tugay da işbirliğinin Türkiye için potansiyel olacağını, gelecek yıllarda bu protokolün sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

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