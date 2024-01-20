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İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları Çocuk Oyunlarının Prömiyerini Gerçekleştirecek - Son Dakika
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İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları Çocuk Oyunlarının Prömiyerini Gerçekleştirecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği 'Kral Olmak İstemeyen Aslan' oyununu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği 'Kırmızı Küre' oyununu prömiyer yapacak. Her iki oyun da yarın izleyiciyle buluşacak.

İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları Çocuk Oyunlarının Prömiyerini Gerçekleştirecek
20.01.2024 - 13:13,
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İzmir Devlet Tiyatrosunun "Kral Olmak İstemeyen Aslan" ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Kırmızı Küre" çocuk oyunlarının prömiyeri gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, İzmir Devlet Tiyatrosu, Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği "Kral Olmak İstemeyen Aslan" oyununu, yarın saat 14.00'te İzmir Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşturacak.

Tuğçe Us, Tayfur Çamlıbel, Ecem Çataloğlu Ismık, Mustafa Koçbay, Deniz Taylan Tombul, Gülben Başer, Neslihan Serra Ayer'in rol aldığı oyunun dekor ve kostümleri Ebru Çulpan, ışık tasarımı Rahmi Özan, müzikleri Kemal Günüç, hareket düzeni Müge Uyan ve kukla tasarımı Ayten Öğütçü'ye ait.

Oyunda danışman olarak gelişimsel pediatri bölümünden Uzm. Dr. Özlem Gülümser ve uzman klinik psikolog Ezgi Coşkun Vardal yer alıyor.

"Kırmızı Küre"nin ilk gösterimi İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne'de

Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği "Kırmızı Küre" ise yarın saat 13.00'te İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

Çiğde Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla Akın, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş'ın rol aldığı oyunun dekoru Nur Sinem Mete, kostümleri Dilek Kaplan, ışık tasarımı Önder Ay imzası taşıyor.

Müzik direktörlüğünü İlkay Nişancı, koreografisini Büşra Firidin, animasyonlarını Muhammed Ali Üzen, illüstrasyonlarını Senta Urgan'ın üstlendiği oyunda, Ceren Narinoğlu ile Ece Sarıçoban yönetmen yardımcılığı yapıyor.

Eserde, çocuk oyunlarına yeni bir bakış getirmek amacıyla çocuk tiyatrosu uzmanı Doç. Dr. Fatma Keçeli de danışman olarak yer alıyor.

Kaynak: AA
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