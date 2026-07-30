İzmir ve Manisa'da 13 Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da 13 Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir ve Manisa\'da 13 Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir ve Manisa'da toplam 13 yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İZMİR ve Manisa'da dün çıkan 6'sı ormanda, 7'si kırsal alanda olmak üzere toplam 13 yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte orman yangınları sürerken, İzmir ve Manisa'da da dün yangınlar çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 6 orman ve 7 kırsal alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Manisa, Güncel, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir ve Manisa'da 13 Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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