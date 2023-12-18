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İzmir ve Manisa'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir ve Manisa'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı

İzmir ve Manisa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 700 litre sahte içki, 660 litre kaçak içki, 3 milyon 669 bin filtreli sigara kağıdı, 9 bin 540 kaçak sigara, 80 elektronik nargile, 102 elektronik nargile likidi ve 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir ve Manisa\'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı
18.12.2023 - 12:09,
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İzmir ve Manisa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 1-15 Aralık 2023 tarihleri arasında jandarma ekiplerince Foça, Torbalı, Kemalpaşa, Selçuk ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 700 litre sahte, 660 litre kaçak imal edilmiş içki, 3 milyon 669 bin filtreli sigara kağıdı, 9 bin 540 kaçak sigara, 80 elektronik nargile, 102 elektronik nargile likidi ile 70 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir ve Manisa'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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