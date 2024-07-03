İzmirli Futbolseverler Milli Takımın Zaferini Coşkuyla Kutladı

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(İZMİR)- İzmirli futbolseverler, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşılaşmasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin üç farklı yerinde kurduğu dev ekranlardan takip etti. Binlerce İzmirli, zaferle sonuçlanan karşılaşmayı soluksuz izledi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı meydanlarda şarkılar ve danslar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen karşılaşma, İzmirli futbolseverleri de ekran başına kilitledi. İzmirlilerin büyük bir bölümü de sandalyelerini, yiyecek ve içeceklerini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Gündoğdu Meydanı, Göztepe Denizatı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önünde kurduğu dev ekranların karşısına geçti. Maçı heyecanla takip eden yüzlerce taraftar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

"Heyecanlıyız, yeneceğiz"

Milli takıma ekranların karşısından destek vermek için alanı dolduran futbolseverlerden Çağdaş Güldiken, "Heyecanlıyız. Bir önceki hazırlık maçında Avusturya bizi 6-1 yenmişti ama bu sefer yeneceğimize inanıyorum. Büyükşehir'in kurduğu dev ekranların karşısında olmak ayrıca çok güzel. Bu sıcak havada insanlar dışarıda hem bir araya geliyorlar hem maçı izliyorlar, bu coşkuyu birlikte yaşıyorlar. Bu atmosferden dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Belediyemizin bu imkanı sağlaması büyük şans"

Çocuğu ile birlikte maçı izlemeye gelen Gürkan Gökmenoğlu, "Büyük bir heyecan var. Oğlumuzun da bu heyecanı İzmirlilerle birlikte yaşaması için buraya geldik. Kalabalıkla birlikte maçı izlemek çok keyifli. Belediyemizin bu tür çalışmaları yapması bizim için çok büyük şans. Gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalık var. Biz bundan çok büyük mutluluk duyduk. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Meydanlarda büyük coşku

Maçı A Milli Futbol Takımı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Çeyrek final biletini kazanan millilerin coşkusuna maçın bitiş düdüğünün ardından İzmirli futbolseverler de eşlik etti. Binlerce kişi ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla milli takımın başarısını dans ederek ve şarkı söyleyerek kutladı. Futbolseverler bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Alsancak'ta kurulan dev ekrandan maçı izleyen Cihan Timuçin Tofur ise uzun zamandır bu kadar mutlu olmadığını belirtti. Tofur, "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Sadece burada değil Bostanlı'da, Göztepe'de de dev ekranlar kurmuş. Galibiyet coşkusunu hep beraber yaşamak özellikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde çok önemliydi. Gerçekten çok gururluyum" dedi.