İzmirli Marangoz Ustası Ferda Sökmen\'in Başarı Hikayesi

İZMİR'de iş hayatına muhasebeci olarak başlayıp, zamanla çalıştığı sektörlerden etkilenip, marangoz ustası olan Ferda Sökmen (45), 5 ay önce ikinci dükkanını açtı. Sökmen, "Hep, '2 ay durup gidersin', 'Yapamazsın' gibi cümleler duydum. Şimdi bunu diyenlerin hepsi beni takdir etmek durumunda kaldı" dedi.

İzmir'de yaşayan marangoz ustası Ferda Sökmen, liseyi bitirip, 18 yaşında iş hayatına başladı. Galvaniz, tekstil gibi sektörlerde muhasebecilik yapan Sökmen, 2006 yılında orman ürünleri firmasında da muhasebeci olarak başladığı işten marangoz ustası olarak çıktı. Marangozluğun mutfak bölümüne merak saran Sökmen, önce satın almada görev aldı. Daha sonra ebatlama makinesi, PVC kesim makinesi kullanmayı ve malzeme yüklemeyi öğrenerek İzmir'in Karabağlar ilçesindeki sanayide MDF ve sunta üretiminde çalışan tek kadın oldu. Sökmen, 2018 yılında ilk dükkanını, 5 ay önce de 2'nci dükkanını açtı.

'BU SANAYİDE TEK KADIN BENİM'

Hep bir adım ileri gitmek için çaba harcadığını belirten Sökmen, "Marangoz firmasında muhasebeci olarak başladığımda, 'Bu sektörde yapamam, kendime başka iş bulup, çıkmam lazım' diye düşündüm. Ancak şimdi neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Özellikle erkeklerin yoğun, egemen olduğu bir sektörde çalışmak tamamıyla çok zor. Bu durumu da kadın olarak tek başıma muhatap olmaya başladığında anladım. Bazen pes ettiğim zamanlar da oldu ama sonra tekrar başladım. Bu sanayide tek kadın benim" dedi.

'HEP BİR ADIM İLERİ GİTMEK İÇİN ÇABALADIM'

Sökmen, "Babam işçi emeklisiydi. İlk dükkanımı açtığımda herkes, 'Babanla mı çalışacaksın? Eşin mi yardım ediyor?' gibi sorular sordu. Ancak bu işin tüm aşamalarında tek başımayım. Kadın, erkek ya da genç olsun; yeni başlayacak olanlar için 'Hiçbir şey imkansız değil' diyebilirim. Şu an gençlerimiz çok karamsar. Ancak her şey insanın kendi içinde. Kendinde bir potansiyel keşfedersen, her şey çok güzel oluyor. Ben de hayata çok iyi şartlarda başlamadım. Liseyi bitirir bitirmez, iş hayatına atılmak zorunda kaldım ama hep bir adım ileriye gitmek için çabaladım. Hep öğrenmek istedim. Bir diğer önemli şeyse hayal kurmak. Hayal kurmakla, umudu eş değer görüyorum. Şu an iş yerimde başarıyı yakalamaya ve büyütmeye gayret ediyorum. MDF ve sunta sektöründe en büyük eksiklik; malzeme hizmet kalitesi, onu yakalayabildiğimi düşünüyorum. Şu ana kadar birlikte iş yaptığım insanlardan hep destek gördüm. Bu sayede 2'nci iş yerimi 5 ay önce açtım" diye konuştu.

'İŞİMİ HEP ÇOK SEVDİM'

"Elde ettiğim kazanç gurur verici ancak başarı elde etmek her şeyden daha güzel" diyen Sökmen, "Hep, '2 ay durup gidersin', 'Yapamazsın' gibi cümleler duydum. Şimdi bunu diyenlerin hepsi beni takdir etmek durumunda kaldı. Her işi içimden gelerek yaptım, zaman zaman büyük problemler de yaşasam işimi hep çok sevdim. Dükkandan içeriye girdiğimde huzurla doluyorum. 16 yaşımda hayalimin bir gün televizyonda başarılarımı anlatmak olduğunu söylerdim. Bugünleri gördüğümde de 'İyi ki hayal etmişim' diyorum" dedi.