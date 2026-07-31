İzmirliler kültür gezileriyle kenti keşfetti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla iş birliği yaparak özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik kültür gezileri düzenliyor. Bu çerçevede iki yılda 69 mahalleden 3 bin kişi İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini ilk kez görme fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kentin sosyal ve kültürel bağlarını güçlendirmek, İzmir'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla iş birliği içinde düzenlediği kültür gezilerini aralıksız sürdürüyor. Haftanın beş günü düzenlenen geziler kapsamında İzmir'in farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, daha önce ziyaret edemedikleri tarihi ve turistik destinasyonları yakından tanıma imkanı buluyor. Bir yılda 69 mahallede 3 bin kişi gezilere katıldı. Bergama Tırmanlar Mahallesi ile Konak Kocatepe Mahallesi'nden çok sayıda kadın ve çocuk, Ödemiş'te keyifli bir gün geçirdi.

GEZİLER DEVAM EDECEK

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kuzey Bölge Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlisi Mert Can Malkoç, "Bergama Tırmanlar Mahallesi'nde yaşayan, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız Ödemiş ve Birgi'yi ziyaret etti. Mahalle sakinlerimiz, bölgenin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı elde etti. Ayrıca Konak Kocatepe Mahallesi sakinleri de bu gezide bizimle birlikteydi. Program kapsamında vatandaşlar; Ödemiş, Birgi, Tire Kahvesi, Tire Pazarı, Foça merkez ve tarihi alanları, Selçuk merkez ile Şirince Köyü gibi İzmir'in önemli kültür ve turizm destinasyonlarını ziyaret ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen kültür gezileri, mahalle muhtarlarının iş birliğiyle tüm ilçelerde devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kültür gezileriyle vatandaşların yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını sağlamayı, ortak kültürel değerler etrafında buluşmalarını teşvik etmeyi ve kent aidiyetini güçlendirmeyi amaçlıyor" diye konuştu.

Geziye katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Bergama Tırmanlar Mahallesi Muhtarı Mehtap Hüner: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Cemil Tugay'ın organize ettiği gezi bizi onurlandırdı. Buraya gelme imkanımız olmuyordu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Toprağı işleyip üretiyoruz. Gezmeye fırsatımız olmuyor. Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyoruz. O olmasa gelemezdik. Mahalleli kadınlar da Ödemiş'i ilk kez gördükleri için çok mutlu."

Sadife Özgün: "Buraya daha önce gelmemiştim. Çok güzel, doğası hiç bozulmamış. Bu gezi çok güzel oldu. Allah düzenleyenlerden razı olsun. Bu program olmasaydı buraya gelemezdik. Çok güzel yerler gördük."

Raziye Tuncer: "Allah razı olsun. Günümüz çok güzel geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sağ olsun."

Ayşe Özgün: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezisi sayesinde yeniden sosyalleşmeye başladım. Geziye oğullarımın teşvikiyle katıldım. Oğullarım, kafam dağılsın diye bu geziye katılmamı istedi. Buraları gördük, çok mutlu oldum. Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu."

Konak Kocatepe Mahalle Muhtarı Mine Yaylak: "Ödemiş'in tarihi ve doğal güzelliklerini görüyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Geziler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve personele çok teşekkür ediyoruz. Birgi'ye gelemeyen çok sayıda mahalleli kadın vardı. Onlar da bu vesileyle Ödemiş Birgi'yi görmüş oldular."

Kocatepe Mahallesi sakini Özcan Çıtakçı: "Çok güzel vakit geçirdik. İmam Birgivi Mezarlığı'nda duamızı ettik, çarşıyı dolaştık, Gölcük'ü de gezdik. Her şeyden çok memnunuz. Mükemmel bir organizasyon, devamını bekliyoruz."

Güneş Aysima Karadaş: "Bugün yeni keşfettiğim çok şey oldu. Daha önce buraya gelmemiştim. Çok mutluyum. Yeni yerler keşfettim. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim."