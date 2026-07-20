İzmit Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Gözaltında

İzmit Belediye Başkanı Gözaltında
20.07.2026 09:30
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İzmit Belediye Başkanı ve eşi dahil 31 kişi yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet, Ömer Akın, Gökhan Ercan, Leyla Kıran, Seyhan Özcan, Hamit İlker Ulusoy, Nusret Ömürhan Yılmaz, Figan Çetin, Burak Güreşen, Engin Ertaç, Mehmet Ersoylu, Hakan Oral, İrfan Can, Hüseyin Demirkır, Özlem Kırma Dalkıç, Yusuf Kırıcı, Demet Işıldak, Zekiye Köstekli Oral, Adem Ok, Kenan Yılmaz, Yasin Ok, Çetin Sarıca, Ramazan Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Cemil Çelik, Nihat Önal ve Selin Evren Özoğlu gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Kaplan Hürriyet, Yerel Yönetim, Hürriyet, 3. Sayfa, Politika, Gözaltı, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Belediye Başkanı Gözaltında - Son Dakika

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