İzmit Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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İzmit Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu

23.07.2026 22:08
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi de dahil 20 kişi tutuklandı.

İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 30 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu,? ?Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, ?Yüksel Kırıcı, ?Adem Ok, ?Ali Han Ünal,? ?İrfan Can,? ?Kenan Yılmaz, ?Murat Hürriyet, ?Nihat Önal, Seyhan Özcan, ?Burak Güreşen, ?Cemil Yılmaz, ?Çetin Sarıca, ?Gökhan Ercan, Hakan Oral,? ?Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı.

10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu belirlenmişti.

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı.

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Karar sonrası polis ekiplerince Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 2 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika

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