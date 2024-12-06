İzmit Körfezi'nde 66 Bin Kamyon Çamur Temizlendi

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İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı

KOCAELİ - Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinde şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 yılında başlayan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 1. etabın sonuna yaklaşıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan 1. etap projesi kapsamında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Temizlikte şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

2 yıl önce iş birliği protokolü imzalanmıştı

İzmit Körfezi Doğu Baseninde 468 hektar alanda temizlenmesi gereken dip çamuru miktarının ilk etapta 3,8 milyon metreküp olduğu tespit edilmişti. Avrupa'nın en büyük çevre projesinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında hazırlanan Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü 28 Ağustos 2022 tarihinde imzalanmıştı.

1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak

2 Mayıs 2023'te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1. etabı kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak. Proje çerçevesinde İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3.500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.