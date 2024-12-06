İzmit Körfezi'nde 66 Bin Kamyon Çamur Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit Körfezi'nde 66 Bin Kamyon Çamur Temizlendi

Geniş Video İzle

Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri olan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinde şu ana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı. Proje, 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan 1. etabında toplamda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesini hedefliyor.

06.12.2024 12:04  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı

KOCAELİ - Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinde şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2023 yılında başlayan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 1. etabın sonuna yaklaşıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan 1. etap projesi kapsamında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Temizlikte şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

2 yıl önce iş birliği protokolü imzalanmıştı

İzmit Körfezi Doğu Baseninde 468 hektar alanda temizlenmesi gereken dip çamuru miktarının ilk etapta 3,8 milyon metreküp olduğu tespit edilmişti. Avrupa'nın en büyük çevre projesinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında hazırlanan Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü 28 Ağustos 2022 tarihinde imzalanmıştı.

1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak

2 Mayıs 2023'te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1. etabı kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak. Proje çerçevesinde İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3.500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde 66 Bin Kamyon Çamur Temizlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde 66 Bin Kamyon Çamur Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.