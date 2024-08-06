İzmit Körfezi\'nde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Güncel

KOCAELİ'nin İzmit Körfezi'nde kıyıya yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz bulunan kişi, dalgıç polisler tarafından denizden çıkarıldı. Öldüğü belirlenen kişinin üzerinden Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait kimlik çıktı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İzmit Körfezi İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak mevkisinde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta denizde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sonrası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi ekipleri bölgede tarama yaparken, sağlık ve polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Dalgıç polisleri tarafından hareketsiz yatan kişi, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinden Mustafa Zeki Kayış'a ait kimlik çıkarken, çevrede yapılan incelemede Kayış'a ait olduğu değerlendirilen eşyalar bulundu. Ceset otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.