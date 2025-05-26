İzmit Körfezi\'ne 6 Bin Balık ve 100 Yapay Resif Bırakıldı

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması için denize 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı.

Gölcük ilçesi Ulaşlı Sahili'nde düzenlenen "9. İzmit Körfezi Balık Salımı ve 2. İzmit Körfezi Yapay Resif Bırakma" programında, 2 bin çipura, 2 bin levrek ve 2 bin kalkan denize salındı.

Ayrıca balıklara yuva görevini üstlenen 100 yapay resif de vinç ve dalgıçların yardımıyla denize yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, çocuklar denize girebilsin, doğada gönüllerince yaşayabilsin diye bu tarz faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Kente kurulan arıtma tesisleriyle denizin kirlenmesine engel olduklarını vurgulayan Büyükakın, "Bir taraftan dip çamuru temizliğiyle kirlenmiş olanı denizden temizliyoruz. Bir taraftan da uzun yıllardır devam eden balıklandırma faaliyetleri yapıyoruz. Nehirlerde de aynısını yapıyoruz ve bunu rastgele faaliyet olarak yürütmüyoruz." dedi.

Büyükakın, denize salınan balıkların üzerine takip cihazı yerleştirdiklerini anlatarak, burada bilimsel olarak hangi neticeler alındığının takibini yapabildiklerini ve sonrasındaki faaliyetler için öngörüye sahip olabildiklerini kaydetti.

Bugüne kadar 48 bin balığı denize saldıklarını aktaran Büyükakın, "Bugün de 6 bin daha bırakılıyor. Böylece 54 bin balık bırakılmış oluyor. Ama nehirlere bırakılanlar da var. Oranın türü de ayrı zaten. Takiplerde büyümenin beklendiği gibi olduğu görülüyor. Takipleri yapılıyor, fotoğraflanıyor, onları da hafızaya dahil ediyoruz. Ne kadar sürede ne kadar büyüyorlar? Hangi rotayı takip ediyorlar? Hangi bölgede yumurtluyorlar? Hangi bölgede besleniyorlar? Bunları da takip ediyoruz." diye konuştu.

Büyükakın, balık üretme çiftliklerinin artırılmasının ve doğru noktalara balıklandırma faaliyetinin yapılmasının ayrı bir önem arz ettiğini, bunun kaçınılmaz bileşenlerinden birinin resifler olduğunu belirterek, balıklara yuva olan resiflerden de bugün denize 100 tane bıraktıklarını, bunun Marmara'nın tamamında yapılması gerektiğini ifade etti.

Programa, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.