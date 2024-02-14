İzmit'te 5 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te 5 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında 1'i bebek olmak üzere 9 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri müdahale etti ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

14.02.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi Ünlü Pınar Caddesi'ndeki bir sitede sabaha karşı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm binayı sararken, dumandan etkilenen 1'i bebek, 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 9 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede zarar oluştu.

'İÇERİDE KİMSE VAR MI'

Bu arada, yangın sırasında sitedekilerin birbirlerini bağırarak uyandırmaya çalıştığı, 'Binanızda yangın var çıkın', 'İçeride kimse var mı' diye bağırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

İzmit\'te 5 katlı binada çıkan yangında 1\'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Kurtarma, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te 5 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 12:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmit'te 5 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement