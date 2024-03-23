İzmit'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İzmit\'te 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında 6 otomobil ile hafif ticari araç birbirine çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten sağlandı.

23.03.2024 11:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki Serdar Mahallesi mevkiinde, 6 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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