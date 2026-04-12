Kocaeli'de Bayram Günü Kafede Anne ve Oğluna Saldırı: Şüpheliler İfade Verdi - Son Dakika
Kocaeli'de Bayram Günü Kafede Anne ve Oğluna Saldırı: Şüpheliler İfade Verdi

12.04.2026 11:19
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede anne Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, grup halinde saldırıya uğradı. Meryem Yıldırım ağır yaralanırken, avukatı şüphelilerin kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını talep etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir kafede Meryem Yıldırım (39) ve oğlu Talha Kaan İzal (21) saldırıya uğradı. Anne ve oğlu, gözü dönmüş bir grup tarafından darp edildi; Meryem Yıldırım yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralandı, oğlunun kaburgasında çatlak oluştu. Kadın, 15 günlük tedavi sonrası taburcu oldu. Olayda Kürşat G. tutuklanırken, Emrah G. ve Sema K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, suçlamalar reddedildi. Emrah G., kavgayı görmediğini ve kadınlara vuran kimseyi görmediğini iddia etti. Kürşat G., Meryem Yıldırım'ın merdivenlerden düşerek yaralandığını öne sürdü. Sema K. ise Meryem Yıldırım'ın kendisine saldırdığını ve itişme sırasında beraber yere düştüklerini belirtti.

Meryem Yıldırım'ın avukatı Murat Ustabaşı, saldırının öldüresiye olduğunu vurgulayarak, şüphelilerin kamera kayıtlarında görüldüğü gibi darp ettiğini söyledi. Ayrıca, olaydan 5 dakika önce 18 yaşındaki başka bir kadına da saldırıldığını ve iki dosyanın birleştirildiğini açıkladı. Avukat, şüphelilerin kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını ve tutuklanmalarını talep etti. Müvekkilin tehdit edildiğini de belirten Ustabaşı, koruma kararı aldıklarını ifade etti.

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Bayram Günü Kafede Anne ve Oğluna Saldırı: Şüpheliler İfade Verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaeli'de Bayram Günü Kafede Anne ve Oğluna Saldırı: Şüpheliler İfade Verdi - Son Dakika
