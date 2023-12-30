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İzmit'te Börekçide Çalışan Genç Adam Bıçaklandı - Son Dakika
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İzmit'te Börekçide Çalışan Genç Adam Bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken saldırgan ise polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmit\'te Börekçide Çalışan Genç Adam Bıçaklandı
30.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 12:42
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polis merkezinin karşısındaki börekçide çalışan Hakan Burak Bağbancı, iş yerinin önünde otururken bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, polis merkezine sığınırken, peşinden koşan şüpheli ise bahçede yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Burak Bağbancı, çalıştığı börekçinin önünde otururken, ismi henüz öğrenilemeyen kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Yaralanan Bağbancı, caddenin karşısındaki polis merkezine kaçarken; saldırgan ise peşinden koştu. Şüpheli, polis merkezinin bahçesinde, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Bağbancı, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Hakan Burak, Kocaeli, Saldırı, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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