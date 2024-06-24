İzmit'te çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü - Son Dakika
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İzmit'te çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

İzmit\'te çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir iş merkezinin 3. katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra 4 iş yerinde hasar tespit edildi ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor.

24.06.2024 15:53
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, üst katlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, araçlar alternatif güzergaha yönlendirildi.

Kontrol altına alınan yangında 4 iş yerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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