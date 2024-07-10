İzmit'te düğünde yeğenini öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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İzmit'te düğünde yeğenini öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis talebi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmada, sanığın avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu. Savcı, maktulün sanığa hakaret ve tehditte bulunduğunu belirterek, sanığın haksız tahrik altında hareket ettiğini ifade etti. Savcı, sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

10.07.2024 15:55
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğünde yeğenini silahla öldüren sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Ç (64), taraf avukatları ve maktul Hakan Aydın'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkla arasında husumet oluşan maktulün, mesaj göndererek sanığa hakaret ve tehditte bulunduğunun dijital materyal inceleme raporundan anlaşıldığını aktardı.

Olay günü maktulün sanığın bulunduğu masaya doğru gelerek aralarında konuşma yaşandığı sırada M.Ç'nin, ruhsatsız tabancayla maktule ateş ederek ölümüne neden olduğunu belirten savcı, maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında asgari oranda indirim yapılması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, sanık M.Ç'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Maktulün eşi İlknur Aydın, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık M.Ç, istenen cezayı hak etmediğini savunarak, "Mahkemenin vicdanına bırakıyorum." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 30 Ekim 2022'de düğün merasimi sırasında M.Ç'nin, tabancayla yaraladığı yeğeni Hakan Aydın (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te düğünde yeğenini öldüren sanığa 18 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

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