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İzmit'te hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, tramvay yolunda seyreden bir motosiklet ile karşı yönden gelen bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

İzmit\'te hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı
01.01.2024 - 00:45,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tramvay yolunda seyreden M.D. idaresindeki 34 AR 1732 plakalı motosiklet Yenişehir Tramvay Durağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. yönetimindeki 41 RU 424 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araç altında kalan motosiklet sürücüsü ile yolcu F.Ü. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü M.D. ile yola savrulan F.Ü. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

Kaynak: AA
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