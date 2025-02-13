İzmit'te Halk Otobüsü Kontrolden Çıktı, Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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İzmit'te Halk Otobüsü Kontrolden Çıktı, Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İzmit\'te Halk Otobüsü Kontrolden Çıktı, Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, şoförün bayılması sonucu kontrolden çıkan halk otobüsü, başka bir otobüse ve bariyerlere çarparak durdu. Olay anı otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı şoförler hastaneye kaldırıldı.

13.02.2025 23:08  Güncelleme: 23:11
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda seyir halindeyken şoförün bayılması üzerine kontrolden çıkan özel halk otobüsü önce bir başka otobüse ardından da bariyerlere çarparak sürüklendi. Hızla ilerleyen otobüsün yolcu tarafından durdurulmaya çalışıldığı anlar otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. D-100 karayolunda İstanbul yönünde seyir halinde olan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsünün şoförü M.Y., bir anda rahatsızlandı. Şoförün direksiyon başında bayılmasının ardından kontrolden çıkan otobüs, önce duraktan çıkış yapan B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı. Karayolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförleri ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul yönüne seyir halindeyken rahatsızlandığı görülen otobüs şoförü M.Y.'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra ise bayıldığı anlar yer aldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüsün karayolunda şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra ise yolcunun 'Abi abi' diye seslendiği anlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi. Şoförün yanına gelen yolcunun şoförü uyandırmaya çalıştığı, 'Kendine gel abi' deyip otobüsü kontrol etmeye çalıştığı anlar otobüs kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan şoförlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Halk Otobüsü Kontrolden Çıktı, Kaza Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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