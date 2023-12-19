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İzmit'te İstinat Duvarından Düşen Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te İstinat Duvarından Düşen Çocuk Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.

İzmit\'te İstinat Duvarından Düşen Çocuk Yaralandı
19.12.2023 - 00:39,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde arkadaşlarıyla istinat duvarının üzerinde oturan İ.E.Ç. (15) dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yüksekten toprak zemine düştü.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarılan yaralı çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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