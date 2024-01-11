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İZMİT'te Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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İZMİT'te Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

İzmit Ayazma Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak ağaçta asılı kaldı. Yaralanan sürücünün daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİT\'te Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı
11.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
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İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak ağaçta asılı kaldı. Yaralanan sürücünün daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında İzmit Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tepeköy Mahallesi yönünde rampa aşağı ilerleyen Kardelen Ş. (30) idaresindeki 41 HB 203 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobil, yaklaşık 20 metre savrularak ağaca asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün ehliyetine, kazadan bir süre önce alkollü araç kullanması sebebiyle el konulduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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