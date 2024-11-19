İzmit'te Lise Öğrencisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okulun 1. katından düşerek ağır yaralanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.