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İzmit'te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İzmit\'te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
29.01.2024 - 23:38,
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KOCAELi'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Köse Sokak'tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki 41 P 2492 plakalı servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 41 AED 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.?yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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