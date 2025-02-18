İzmit'te Silahlı Kavga: 8 Sanığa Ceza

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 4 kişinin de yaralanmasına ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 9 sanıktan 8'i, 11 ay ile 40 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Emre A, Yavuz A. ve Yusuf Ç. ile tutuksuz sanıklar Sibel S. ve Enis B. katıldı. Maktul Halil Eser'in yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen katılan vekili, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrar ederek müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanıklar, Yusuf Ç, Emre A, Yavuz A, Sibel S. ve Enis B. de önceki beyanlarına iştirak ederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emre A'ya "kasten öldürme" suçundan 23 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Yavuz A. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 11 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yusuf Ç. ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Enis B. ile Yakup G'yi "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay 15'er gün, Devran G, Erhan T. ile Emre T'yi ise "kasten yaralama" suçundan 11'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık, Sibel S'nin beraatine karar verildi.

Olay

İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İnce Sokak'ta 24 Eylül 2023'te iki grup arasında silah, taş, sopa ve çekiç kullanılan kavgada Emre A'nın tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu Halil Eser (44) hayatını kaybetmiş, Devran G, Emre T, Yavuz A. ve Emre A. yaralanmıştı.

Olayla ilgili Emre A, Yavuz A, Yusuf Ç, Sibel S, Devran G, Emre T, Erhan T, Enis B. ve Yakup G. yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A, Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.