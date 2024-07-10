İzmit'te Tartışma Sonucu Öldürülen Kişinin Katillerine Hapis Cezası

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanığa, "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.Ş. ve M.K, maktul Ufuk Koca'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini kaydetti.

Katılan ve sanık avukatları da taleplerini dile getirdi.

Sanık T.Ş, kendisine ve arkadaşına yönelik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla hareket ettiğini savunarak, böyle bir sonuç çıktığı için pişman olduğunu söyledi.

Sanık M.K. de önceden planlanmış bir saldırıya maruz kaldığını öne sürerek, maktul Ufuk Koca'nın kendisine saldırdığını, ölümüne neden olan tabancayı da kendisinin değil, arkadaşı T.Ş'nin ateşlediğini anlattı.

Olayda tek hatasının ruhsatsız silah taşımak olduğunu savunan M.K, "Silah taşımamın sebebi de olay öncesi maktulün kardeşinden sosyal medya ortamından aldığım tehdit mesajlarıdır. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar, olay sırasında bölgede bulunan K.K. ile 18 yaşından küçük Y.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 17 yıl 16'şar ay, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 10'ar ay hapis ve 25'er gün adli para cezasına çarptırıldı.

Olay

İzmit'te 6 Kasım 2022'de Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Ufuk Koca (28) ile M.K. ve T.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan Koca kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından M.K. ve T.Ş. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, Ufuk Koca'ya karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Y.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.