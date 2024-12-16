İzmit\'te Televizyon Tamir Dükkanında Yangın

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde televizyon tamir dükkanında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki televizyon tamir dükkanında çıktı. H.K.'ye ait dükkandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle dükkanda hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),