Kocaeli'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta vatandaşlar tarafından 25 günlük olduğu değerlendirilen bir erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

08.02.2025 16:46  Güncelleme: 17:34
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Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki bir sokakta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Sokakta terk edilmiş bebek olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk muayenesinde 2.5 kilogram olduğu belirlenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli\'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Trabzon:
    KALPLERE ALLAH KORKUSU YERLEŞMEDİĞİ MÜDDETÇE HUZUR BULAMAYIZ BU DÜNYADA 34 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Nasıl bir kalp var sizde bu soğukta sokağa terk edilen bir bebek. Kedi köpek bile yavrusunu gözü gibi koruyup kollarken öldüğü zaman bile ölüsünü kolay kolay bırakmıyor.. Sizde doğurup sokağa atıyorsunuz sonra da insanım diye nefes almaya devam ediyorsunuz. Yazıklar olsun sizin gibi vicdansızlara. 20 0 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    Böyle devam edin emi, ama bi afet vs. de çıkarsa... NEDEN ÇIKTI-NEDEN BIZI BULDU VS. DEMEYİN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 0 Yanıtla
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