Kocaeli\'nde sokakta terk edilmiş 25 günlük bebek bulundu

Ferudun Ozmen:

Nasıl bir kalp var sizde bu soğukta sokağa terk edilen bir bebek. Kedi köpek bile yavrusunu gözü gibi koruyup kollarken öldüğü zaman bile ölüsünü kolay kolay bırakmıyor.. Sizde doğurup sokağa atıyorsunuz sonra da insanım diye nefes almaya devam ediyorsunuz. Yazıklar olsun sizin gibi vicdansızlara.