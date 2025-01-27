Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, durumundan şüphelendikleri kişiye üst araması yaptı.
Üzerinde 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.F. hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Uyuşturucu Bulunan Şüpheliye İşlem - Son Dakika
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