İzmit\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit'te bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 500 sentetik ecza hap, 1329 gram sentetik uyuşturucu, 273 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.