Bursa'da, İznik Gölü'nde kaçak avcılık yapan 13 kişiye, 164 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca, usulsüz su ürünleri ve kara avcılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 15 Mart-30 Nisan tarihlerinde İznik Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, usulsüz ve kaçak avcılık yapan 13 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçunda toplam 164 bin 595 lira idari para cezası uygulandı.
Kaçak avcılardan canlı olarak ele geçirilen 350 kilogram levkit, 172 kilogram akbalık ve 85 kilogram sarı sazan yeniden göle bırakıldı.
Denetimlerde, 3 bin 300 metre misina ağı da ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › İznik Gölü'nde Kaçak Avcılar Ceza Aldı - Son Dakika
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