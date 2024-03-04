İznik Gölü'nde Sazan Bereketi: Kilosu 150 Liradan Satılıyor

İznik Gölü'nde sazan bereketi
Sazanın kilosu 150 liradan satılıyor
BURSA - Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. Balıkçılar kilosunu 150 liradan sattığı sarı sazandan, bir günde 600 kilo avladı.
Avlanma sezonunun başladığı İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşandı. İznik Gölü'nde avlanan balıkçılar geceden attığı ağları sabah toplayınca şok yaşadı. Ağlara yaklaşık 600 kilo sarı sazan takılınca balıkçılar bayram etti. Sazanları gören vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çektirdi. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gölümüzde balık bolluğu yaşıyoruz. Mart 15'te sazan balığı yasağı girecek" dedi.
Kilosu 150 liradan satılan sazanın büyüklüğü ise bir çocukla yan yana getirilmesiyle ortaya çıktı.
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