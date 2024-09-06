İznik Kaymakamı Trafik Kazası Geçirdi

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BURSA'nın İznik ilçesi Kaymakamı Arif Karaman'ın makam otomobili, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Kaymakam Karaman ile aracı kullanan şoförü, koruması ve ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İznik- Adapazarı kara yolu Kaynarca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın içerisinde olduğu makam otomobili, tali yoldan ana yola çıkış yapan hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Kaymakam Karaman ile aracı kullanan polis memuru, korumalığını yapan jandarma personeli ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Kaymakam Arif Karaman buradaki müdahalenin ardından tedbir amacıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.