İznik Mahmud Çelebi Camii'nin Haziresi Bakım ve Onarım Çalışmaları Tamamlandı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, II. Murad döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422-1423 tarihinde yaptırılan İznik Mahmud Çelebi Camii'nin haziresinde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

II. Murad döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422-1423 tarihinde yaptırılan İznik Mahmud Çelebi Camii'nin haziresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sonucunda daha sağlıklı hale getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve belediye yöneticileriyle birlikte İznik Mahmud Çelebi Camii'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"İznik'in mirasına sahip çıkıyoruz"

Cami içerisinde ve hazire alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozbey, çevre düzenlemesi, ışıklandırması ve mezar bakımları tamamlanan bölgenin İznik'e değer kattığını söyledi. Kentin tarihi mirasına sahip çıktıklarını belirten Bozbey, "İznik Mahmud Çelebi Camii Haziresi'nin bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak kent tarihine önemli bir katkı sunduk. Osmanlı dönemi mezar taşlarının özgün süslemeleriyle dikkat çeken bu hazire, Çandarlı ailesi başta olmak üzere İznik'in önde gelen isimlerinin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Yapılan düzenlemelerle, bu kıymetli mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İznik'in mirasına sahip çıkıyoruz" dedi.