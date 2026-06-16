İznik\'te Erik Yüklü Kamyonet Yandı

BURSA'nın İznik ilçesinde seyir halindeki erik yüklü kamyonet alev alev yandı. Sürücü son anda araçtan çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik'ten Yenişehir istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (47) idaresindeki 09 ZG 051 plakalı erik yüklü kamyonetin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede araç alev topuna dönüşürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.