İznik'te Otomobil Takla Attı

20.10.2025 00:59
Bursa'nın İznik ilçesinde su birikintisine giren otomobil refüje çarpıp takla attı, 3 kişi yaralı kurtuldu.

BURSA'nın İznik ilçesinde, yağmur nedeniyle yolda biriken su birikintisine giren otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenişehir çevre yolunda meydana geldi. İznik yönüne seyir halinde olan Vural Y. (52) yönetimindeki 41 VY 972 plakalı otomobil, yağış nedeniyle oluşan su birikintisine girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sürücü Vural Y. ile araçta bulunan eşi S.Y. (52) ve çiftin çocukları A.Y. (29), kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalenin ardından aile bireylerinin durumunun iyi olduğunu belirlerken, kaza nedeniyle çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

