Bursa'nın İznik ilçesinde tamir için bırakılan telefonun batarya değişimi sırasında alev alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçe merkezindeki bir cep telefonu bayisine bırakılan telefonun batarya değişimi için işlem başlatıldı.
Sökme işlemi öncesinde cihazın üzerine bırakılan telefonun bataryası bir anda alev aldı. Parlama sonrası alevler kendiliğinden söndü.
Dükkanda yangına yol açmayan ancak söz konusu telefonun kullanılamaz hale geldiği olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İznik'te Telefon Bataryası Alev Aldı - Son Dakika
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