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İznik'te depodan zeytinyağı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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İznik'te depodan zeytinyağı çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir depodan çalınan 400 litre zeytinyağı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler, evlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 125 litre zeytinyağı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

İznik\'te depodan zeytinyağı çalan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
10.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:25
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Bursa'nın İznik ilçesinde depodan zeytinyağı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Yeni Sanayide bulunan bir depodan 400 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı alan ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.P, Ş.A.K. ve M.K. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada 125 litre zeytinyağı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. ve Ş.A.K. tutuklandı.

Kaynak: AA
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