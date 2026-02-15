İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İztarım'da 500 Gramlık Kaşar 165 Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İztarım'da 500 Gramlık Kaşar 165 Lira

15.02.2026 11:49  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM, Bayındır Süt Fabrikası'nda ürettiği İZMAR markalı taze kaşar peyniri 500 gramını piyasa fiyatının yarı fiyatına, 165 liradan satışa sundu. İZTARIM, halkın güvenli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşması için çalışmalara devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM, Bayındır Süt Fabrikası'nda ürettiği İZMAR taze kaşar peynirini piyasanın yarı fiyatına karşılık gelecek bedelle 500 gramını 165 liradan satışa sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından köklü revizyon sürecini tamamlayan Büyükşehir iştiraki İZTARIM AŞ, İZMAR markasıyla halkın sofrası için üretmeye devam ediyor.

İzmirlilerin uygun fiyatlı, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen İZMAR markalı süt, tereyağı, yoğurt ve ayranın ardından tam yağlı taze kaşar peynirinin üretimine başlandı. İzmirli üreticilerden alınan sütlerden işlenerek hazırlanan kaşar peyniri, 500 gramlık paketler halinde kent genelinde hizmet veren 20 İZMAR tanzim satış marketinde raflardaki yerini aldı. Piyasada 500 gramlık paketi 400 ila 350 lira aralığında satılan kaşar peyniri İZMAR markası ile 165 liradan satışa sunuldu.

"Her evde, her vatandaşın tüketebileceği ürünler üretiyoruz"

İZTARIM Genel Müdür Yardımcısı Mihriban Yücesoy Ercan, "Şu an fabrikamızda İZMAR markalı tam yağlı ve yarım yağlı UHT sütümüz, yoğurdumuz, tereyağımız ve ayranın yanı sıra artık kaşar peyniri üretimimize de başladık. İlerleyen zamanda da taze beyaz peynirimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Bu fabrikada, her evde, her vatandaşın tüketebileceği temel süt ve süt ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden süt, ayran, yoğurt ve tereyağının yanında taze beyaz peynir ve taze kaşar da bunların devamında gelen ürünler olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Sütün fabrikaya girişinden sofraya ulaşana kadar testten geçiyor

İZMAR mağazalarında büyük rağbet gören süt ürünlerinin üretim süreci hakkında bilgi veren Ercan, "Fabrikamıza, tamamı Küçük Menderes havzasındaki üreticilerimizden ve kooperatiflerimizden sütler geldikten sonra testlere tabi tutuluyor. Daha sonrasında uygun olan sütler, fabrikamıza giriş yapıyor. Tüm süreçler, kalite ekibimiz tarafından takip ediliyor. Çiğ sütün fabrikaya girişinden vatandaşlarımıza ulaşıncaya kadar kalite testlerinden geçiyor. Güvenle tüketilebilecek ürünlerimizin hepsi İZMAR marketlerde vatandaşlarımızla buluşturuluyor. İZTARIM ailesi olarak vatandaşımıza güvenli ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için tüm ekibimizle, tüm gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İztarım'da 500 Gramlık Kaşar 165 Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:42:17. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İztarım'da 500 Gramlık Kaşar 165 Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.