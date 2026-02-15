İzmir Büyükşehir Belediyesi İştiraki İztarım'da 500 Gramlık Kaşar 165 Lira

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM, Bayındır Süt Fabrikası'nda ürettiği İZMAR taze kaşar peynirini piyasanın yarı fiyatına karşılık gelecek bedelle 500 gramını 165 liradan satışa sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından köklü revizyon sürecini tamamlayan Büyükşehir iştiraki İZTARIM AŞ, İZMAR markasıyla halkın sofrası için üretmeye devam ediyor.

İzmirlilerin uygun fiyatlı, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için 100. Yıl Bayındır Süt Fabrikası'nda üretilen İZMAR markalı süt, tereyağı, yoğurt ve ayranın ardından tam yağlı taze kaşar peynirinin üretimine başlandı. İzmirli üreticilerden alınan sütlerden işlenerek hazırlanan kaşar peyniri, 500 gramlık paketler halinde kent genelinde hizmet veren 20 İZMAR tanzim satış marketinde raflardaki yerini aldı. Piyasada 500 gramlık paketi 400 ila 350 lira aralığında satılan kaşar peyniri İZMAR markası ile 165 liradan satışa sunuldu.

"Her evde, her vatandaşın tüketebileceği ürünler üretiyoruz"

İZTARIM Genel Müdür Yardımcısı Mihriban Yücesoy Ercan, "Şu an fabrikamızda İZMAR markalı tam yağlı ve yarım yağlı UHT sütümüz, yoğurdumuz, tereyağımız ve ayranın yanı sıra artık kaşar peyniri üretimimize de başladık. İlerleyen zamanda da taze beyaz peynirimizi vatandaşlarımızla buluşturmayı planlıyoruz. Bu fabrikada, her evde, her vatandaşın tüketebileceği temel süt ve süt ürünlerini üretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden süt, ayran, yoğurt ve tereyağının yanında taze beyaz peynir ve taze kaşar da bunların devamında gelen ürünler olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Sütün fabrikaya girişinden sofraya ulaşana kadar testten geçiyor

İZMAR mağazalarında büyük rağbet gören süt ürünlerinin üretim süreci hakkında bilgi veren Ercan, "Fabrikamıza, tamamı Küçük Menderes havzasındaki üreticilerimizden ve kooperatiflerimizden sütler geldikten sonra testlere tabi tutuluyor. Daha sonrasında uygun olan sütler, fabrikamıza giriş yapıyor. Tüm süreçler, kalite ekibimiz tarafından takip ediliyor. Çiğ sütün fabrikaya girişinden vatandaşlarımıza ulaşıncaya kadar kalite testlerinden geçiyor. Güvenle tüketilebilecek ürünlerimizin hepsi İZMAR marketlerde vatandaşlarımızla buluşturuluyor. İZTARIM ailesi olarak vatandaşımıza güvenli ve uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için tüm ekibimizle, tüm gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.