İZTEKNOLOJİ, İş'te Eşit Kadın Sertifikası Alan İlk Belediye Şirketi Oldu - Son Dakika
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İZTEKNOLOJİ, İş'te Eşit Kadın Sertifikası Alan İlk Belediye Şirketi Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZTEKNOLOJİ, iş hayatında kadınlara eşit haklar sunan kurumlara verilen İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk belediye şirketi oldu. Başkan Cemil Tugay, sertifikayı almak için emeği geçenleri tebrik etti.

05.11.2024 11:57
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. (İZTEKNOLOJİ) iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumlara verilen İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk belediye şirketi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZTEKNOLOJİ'nin kadın çalışanları ve şirket yetkilileri ile bir araya gelerek tebriklerini iletti.

İş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar sunan kurumların sahip olduğu İş'te Eşit Kadın Sertifikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTEKNOLOJİ'ye verildi. Sürdürülebilirlik Akademisi ve İngiltere merkezli denetim şirketi Intertek iş birliği ile yapılan bağımsız denetim sonrası bu yaklaşımlarını belgelendiren kurumlar, İş'te Eşit Kadın Sertifikası almaya hak kazanıyor. İZTEKNOLOJİ ise bu belgeyi almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk belediye şirketi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZTEKNOLOJİ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, Genel Müdür Emrecan Durmaz, Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Yaman Seyis ve şirketin çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Tugay, sertifikayı almaya hak kazanan şirketi tebrik etti.

"Kadının iş yerinde yönetim katında da eşit temsil edilmesine olanak sağladığımızı tescil ediyor"

İZTEKNOLOJİ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, toplumsal cinsiyet eşitliğinin özellikle günümüzde çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ şirketinde de bu konuyu önemsiyoruz. Bunun örneği olarak aldığımız bu belgeyi gösterebiliriz. Belge, kadının iş yerinde yönetim katında da eşit temsil edilmesine olanak sağladığımızı tescil ediyor. Bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde uluslararası ölçeklere göre yeterliliğe hak kazandığımız ortaya konuldu. Bu belgeyi Türkiye belediyeleri içinde alan ilk belediye şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şirketimizdeki kadın çalışan sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketin yönetici düzeyinde kadın çalışanlarından olan İZTEKNOLOJİ Genel Müdür Yardımcısı Gülşah Yaman Seyis, "İş'te Eşit Kadın Sertifikası ile şirketin tamamında yüzde 40'tan fazla kadın istihdamı taahhüdünde bulunuyoruz. Hamile kadınların yasal haklarını taahhüt ettiğimiz bir süreç ve sıkı bir denetim sonucu bu belgeyi elde ettik. Belge sonucunda çalışma arkadaşlarımızın tamamı bu süreci sahiplendi. Çok gururluyuz. Eşit şartlarda eşit mücadelesinde olduğumuzu hissetmek bile bu dönemde çok kıymetliyken, İş'te Eşit Kadın Sertifikası ile bize daha fazla söz hakkı sağlanabilmesi, bu konuda bir önceliğe sahip olabilmemiz bütün kadın çalışma arkadaşlarım için çok değerli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İZTEKNOLOJİ, İş'te Eşit Kadın Sertifikası Alan İlk Belediye Şirketi Oldu - Son Dakika

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