İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli

İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümü için valilik ve büyükşehir belediyesi liderliğinde bir kısırlaştırma kampanyası düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Özgener, ayrıca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, 2024-2026 Orta Vadeli Programın başarıyla uygulanması için tasarruf ve verimlilik paketini desteklediklerini ifade etti.

30.05.2024 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümü için valilik ve büyükşehir belediyesi liderliğinde bir kısırlaştırma kampanyası düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Odanın meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgener, hükümetin sokaklardaki başıboş hayvanların yaratabileceği tehlikelerin önüne geçebilmek için çözüm yolu aramasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bu sorunu hayvanları uyutarak çözmek yerine kısırlaştırarak çözmek gerektiğini düşündüklerini dile getiren Özgener, şöyle konuştu:

"Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısırlaştırma seferberliği çağrısında bulundu. Şahsım ve kurumum adına bu çağrıyı çok önemli buluyor, kontrolsüzce sayıları artan sokak hayvanlarının yarattığı tehlikenin etkin bir kısırlaştırma uygulamasıyla çözüme kavuşacağına inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi kentimizde tüm kurumların ortak bir sinerji içerisinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Pek çok projemizde başarıya ulaşmamızı sağlayan bu uyumu ve birlikte çalışma kültürünü sokak hayvanlarımız için de geliştirebiliriz.

Kentimizdeki oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde bir araya gelebilir, "kısırlaştırma seferberliği" başlatabiliriz. Biz İzmir Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız."

Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınayan Özgener, Filistin halkının yaşadıklarına kayıtsız kalmayarak bu ülkeyi tanıyan Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerine teşekkür ettiklerini belirtti.

2024-2026 Orta Vadeli Programın başarıyla uygulanması için kamuda harcama kontrolü, tasarrufların arttırılması ve bütçe disiplinin sağlanmasına yönelik hayata geçirilen Tasarruf ve Verimlilik Paketini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Özgener, " Merkez Bankası'nın uzun zamandır uyguladığı ekonomik tedbirlere maliye kanadından destek gelmesini olumlu karşılıyoruz. Fakat şu aşamada paketin etkisini ve vadesini bilemiyoruz. Zamana göre hedef verilmesi ve detaylar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi kritik önem taşıyor." dedi.

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları desteklediklerini, vergilerle birlikte vergi teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Özgener, asgari ücretteki yapılacak bir artışın enflasyonist süreci olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Özgener, "Refah artırıcı politikaların özellikle sabit ve dar gelirli kesim açısından gerekli olduğunu vurguluyoruz. Fakat istenilen refah artışını, enflasyonist ortamda asgari ücret artışı sağlamıyor. Bilakis, enflasyonu körüklediği için alım gücünü daha da azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Özgener, Filistin, İsrail, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
19:43 İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurdu İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
19:53 İmzaların atılması an meselesi Beşiktaş, ilk transferini bitirdi İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaş, ilk transferini bitirdi
19:33 Fenerbahçe’de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran’a ertelendi Fenerbahçe'de seçim, yeterli çoğunluk sağlanmadığı için 8-9 Haziran'a ertelendi
19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:29 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu 200 metrelik şarampole yuvarlanan yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 20:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement