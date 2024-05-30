İZTO Başkanı: Sahipsiz Hayvanlar İçin Kısırlaştırma Kampanyası Düzenlenmeli

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümü için valilik ve büyükşehir belediyesi liderliğinde bir kısırlaştırma kampanyası düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Odanın meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgener, hükümetin sokaklardaki başıboş hayvanların yaratabileceği tehlikelerin önüne geçebilmek için çözüm yolu aramasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bu sorunu hayvanları uyutarak çözmek yerine kısırlaştırarak çözmek gerektiğini düşündüklerini dile getiren Özgener, şöyle konuştu:

"Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kısırlaştırma seferberliği çağrısında bulundu. Şahsım ve kurumum adına bu çağrıyı çok önemli buluyor, kontrolsüzce sayıları artan sokak hayvanlarının yarattığı tehlikenin etkin bir kısırlaştırma uygulamasıyla çözüme kavuşacağına inanıyorum. Her fırsatta ifade ettiğim gibi kentimizde tüm kurumların ortak bir sinerji içerisinde çalışmasını çok önemsiyoruz. Pek çok projemizde başarıya ulaşmamızı sağlayan bu uyumu ve birlikte çalışma kültürünü sokak hayvanlarımız için de geliştirebiliriz.

Kentimizdeki oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde bir araya gelebilir, "kısırlaştırma seferberliği" başlatabiliriz. Biz İzmir Ticaret Odası olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız."

Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da kınayan Özgener, Filistin halkının yaşadıklarına kayıtsız kalmayarak bu ülkeyi tanıyan Norveç, İrlanda ve İspanya hükümetlerine teşekkür ettiklerini belirtti.

2024-2026 Orta Vadeli Programın başarıyla uygulanması için kamuda harcama kontrolü, tasarrufların arttırılması ve bütçe disiplinin sağlanmasına yönelik hayata geçirilen Tasarruf ve Verimlilik Paketini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Özgener, " Merkez Bankası'nın uzun zamandır uyguladığı ekonomik tedbirlere maliye kanadından destek gelmesini olumlu karşılıyoruz. Fakat şu aşamada paketin etkisini ve vadesini bilemiyoruz. Zamana göre hedef verilmesi ve detaylar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi kritik önem taşıyor." dedi.

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları desteklediklerini, vergilerle birlikte vergi teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Özgener, asgari ücretteki yapılacak bir artışın enflasyonist süreci olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Özgener, "Refah artırıcı politikaların özellikle sabit ve dar gelirli kesim açısından gerekli olduğunu vurguluyoruz. Fakat istenilen refah artışını, enflasyonist ortamda asgari ücret artışı sağlamıyor. Bilakis, enflasyonu körüklediği için alım gücünü daha da azaltıyor." ifadelerini kullandı.